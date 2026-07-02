Туристы и турагенты задаются вопросами, чем вызвана неожиданная отмена рейсов Air Arabia из Москвы в Шарджу. Редакция TourDom.ru узнала основные версии произошедшего.

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Сегодняшнее решение лоукостера очень удивило пассажиров. Возобновления программы после вынужденного перерыва, связанного с ирано-израильским конфликтом, ждали почти 4 месяца. Перевозчик неоднократно переносил дату и в итоге полетел заметно позже других конкурентов. 26 июня это событие все-таки состоялось, но спустя неделю арабская бюджетная авиакомпания приняла решение о полной отмене вместо запуска анонсированного второго рейса в день.

По мнению представителей турбизнеса, с которыми пообщалась редакция TourDom.ru, рейсы оказались экономически невыгодными:

«Вероятно, Air Arabia не очень нравится облетать закрытое воздушное пространство Ирана. На Россию у авиакомпании выделены возрастные Airbus A320 с очень маленькой дальностью полета. Им приходится делать дополнительную посадку для дозаправки, из-за чего экономика сложно строится», – считает директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По словам одного из наших собеседников, главной сложностью стала непрогнозируемая загрузка – у авиакомпании не получилось договориться на счет продажи блоков кресел российским туроператорам:

«Air Arabia ни с кем толком не получилось, в отличие, например, от flydubai, которая практически завершила свою раздачу блоков. Не имея гарантированной загрузки на низкий сезон, они решили не рисковать, так как делать ставку только на транзит в этот период сложно».

Среди мнений, высказанных нашими собеседниками, есть и версия, что решение может быть вызвано политикой авиакомпании. Ряд перевозчиков из региона также до сих пор не летают в РФ. В их числе Saudia Airlines и Flynas из Саудовской Аравии.

Ранее TourDom.ru писал, что Air Arabia после отмен всех рейсов из Москвы в Шарджу с 10 июля по 31 августа предложила туристам обмен или возврат билетов.