Названы страны для самых долгих путешествий россиян

Япония, Таиланд и Вьетнам названы странами для самых долгих путешествий россиян — до 90 дней. Об этом говорится в исследовании сервиса билетных лазеек «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики выяснили, что средняя продолжительность таких путешествий составляет около трех месяцев, а лидерами стали азиатские мегаполисы. Абсолютным победителем оказался Токио, на него пришлась треть всех долгих бронирований (33 процента) со средней длительностью 87 дней и стоимостью билета 83,7 тысячи рублей.

На втором месте Бангкок с долей 63 процента, средней продолжительностью 86 дней и ценой билета 116,1 тысячи рублей. Замыкает тройку Нячанг (21 процент, 86 дней, 123,3 тысячи рублей).

Также в топ вошли Франкфурт (21 процент, 85 дней, 70,6 тысячи рублей) и Коломбо (13 процентов, 85 дней, 114,2 тысячи рублей). Суммарно на азиатские направления приходится более половины всех долгих зарубежных поездок.

«Длительные поездки — это уже не отпуск в классическом понимании. Люди уезжают на такой срок, чтобы сменить обстановку, поработать удаленно или пройти длительную программу лечения. Азия остается главным зарубежным направлением благодаря теплому климату, доступной стоимости жизни и развитой инфраструктуре», — поделились в пресс-службе сервиса билетных лазеек «Купибилет».

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.