В ЕС потребовали заморозить биометрическую систему из-за огромных очередей

Международные авиационные ассоциации бьют тревогу. IATA, A4E и ACI Europe направили совместное обращение на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием немедленно остановить работу новой биометрической системы контроля Entry/Exit System (EES). Как пишет «Турпром», поводом для обращения стали масштабные сбои в европейских аэропортах — пассажиры вынуждены стоять в очередях до пяти часов, рейсы массово задерживаются и отменяются.

Пропускные пункты не справляются с обработкой данных по новому регламенту. Авиакомпании закрывают выходы на посадку и отправляют полупустые самолёты, в то время как пассажиры с билетами остаются заблокированными на паспортном досмотре. В ассоциациях подчеркнули, что в разгар летнего сезона система работает с критическими сбоями, и призвали заморозить её действие как минимум на пиковые месяцы — июль и август 2026 года.

На фоне хаоса туристам, планирующим перелёты внутри Европы или транзитные маршруты, советуют кардинально пересмотреть логистику путешествий. Специалисты рекомендуют приезжать в аэропорты вылета как минимум за 4,5–5 часов до закрытия гейтов. Пассажирам также советуют полностью отказаться от коротких стыковок длительностью менее трёх часов и регулярно проверять онлайн-табло.

Ситуация с EES — не первый технологический сбой в Евросоюзе. В мае 2026 года аналогичные проблемы возникли при запуске автоматизированной системы пограничного контроля в аэропортах Германии и Франции, что также приводило к многокилометровым очередям. Однако нынешний коллапс затронул сразу несколько стран и поставил под угрозу летний туристический сезон. В Еврокомиссии пока не дали официального ответа на обращение авиаассоциаций.

Ранее мы писали, что 47% россиян хотят отправиться в одиночное путешествие за рубеж.