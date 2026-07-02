Подмоченный отдых: сильные ливни затопили санатории на Иссык-Куле

В Исык-Кульской области Кыргызстана устраняют последствия сильного наводнения после ливней. Под воду ушли несколько населенных пунктов: это и жилые дома, и базы отдыха с предприятиями. Корреспондент «МИР 24 Анель Дангулова увидела, как устраняют последствия непогоды.

© Мир24

Сейчас спасатели расчищают дорогу между Чолпон-Атой и Бостери, где сошел сель. Движение транспорта частично приостановили, а в самом городе Чолпон-Ата вышла из берегов река Арал-Сая. Потоки воды за короткое время затопили несколько центральных магистралей. Подтоплены и территории местного завода и общежития. На данный момент работникам удалось отвести воду в основное русло реки.

В одном из ущелий снесло автомобильный мост. Подтоплены и местные базы отдыха. Спасатели эвакуировали больше двух десятков отдыхающих. Последствия стихии ликвидируют сотрудники МЧС, службы гражданской защиты и специализированная техника. Водителей, которые направляются в Иссык-Кульскую область, призывают к максимальной осторожности. На некоторых отрезках дороги вдоль побережья асфальт покрыт слоем грязи и камней.