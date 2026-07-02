В аэропортах Европы выросли очереди

После полного запуска системы электронной регистрации въезда и выезда иностранцев Entry/Exit System (EES) многие аэропорты Европы столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле. В часы пик ожидание может достигать 3,5 часа. Об этом пишет The Economist.

С апреля время прохождения пограничного контроля для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в большинстве европейских аэропортов увеличилось более чем в два раза. На этом фоне авиакомпания Wizz Air рекомендовала пассажирам приезжать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.

Представители аэропортов и авиакомпаний объясняют ситуацию техническими проблемами новой системы. По словам главы ассоциации европейских аэропортов ACI Europe Штефана Шульте, терминалы самообслуживания работают нестабильно, а в жаркую погоду сканеры отпечатков пальцев иногда перестают распознавать данные. Кроме того, из-за программных сбоев некоторым пассажирам приходится повторно проходить регистрацию.

The Economist приводит несколько примеров последствий. Так, в апреле более 100 пассажиров рейса EasyJet из Милана в Манчестер не успели пройти паспортный контроль и не смогли вылететь. Самая сложная ситуация, по данным издания, наблюдается в небольших аэропортах, которые принимают большое число туристов из стран за пределами Евросоюза, в частности в испанских Аликанте и Лансароте.

Система EES начала поэтапно внедряться в октябре прошлого года, а в полном объеме заработала в апреле. Она заменила штампы в паспортах электронной регистрацией. При первом въезде в Шенгенскую зону иностранцы должны пройти биометрическую регистрацию с фотографированием и сдачей отпечатков пальцев. В дальнейшем эти данные используются для подтверждения личности.