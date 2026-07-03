Как туристу прокатиться на БелАЗе?

Почему обязательно стоит отправиться в небольшой белорусский город Жодино? Именно там собирают мощные карьерные самосвалы, способные везти вес Эйфелевой башни. Представьте себе трехэтажный коттедж, а затем поставьте его на огромные черные колеса. Добавьте дизельный двигатель (мощностью с два железнодорожных локомотива). Все это — вовсе не декорация к фантастическому фильму, а серийная продукция Белорусского автомобильного завода (настоящий город в городе, который находится в 50 километрах от Минска). Именно здесь серийно выпускают самый большой карьерный самосвал планеты: полноприводный и двухосный БелАЗ-75710. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Механический титан, король карьеров и визитная карточка Беларуси. «БелАЗ — машина, ставшая эталоном в мире тяжелой техники. Первый гигант сошел с конвейера в 1961 году, и с тех пор белорусские инженеры постоянно бьют рекорды. Сегодня самый большой «БелАЗ перевозит 450 тонн. Это настоящий трехэтажный дом на колесах с шинами высотой в четыре метра. При этом современные образцы представляют собой высокотехнологичные машины: с электродвигателями, беспилотным управлением и очень комфортными условиями для водителя. Эти великаны перевозят тонны земли и руды, работают в шахтах, транспортируют железнодорожные вагоны и самолеты. Как появилось предприятие, выпускающее самых выносливых стальных тружеников? И в чем секрет популярности белорусских самосвалов на мировом рынке?

«Правда ли, что наши БелАЗы называют канарейками? Я уверен, что это домыслы, — утверждает художник конструктор Юрий Комлев. — Маленькая птичка не имеет ничего общего с теми гигантами, которые мы выпускаем. Разумеется, БелАЗ является визитной карточкой нашей страны.

От торфодобывающей машины до рекорда Гиннесса: как все начиналось

История жодинского гиганта началась скромно: в 1948 году на месте нынешних цехов построили завод торфяного машиностроения. Стране, восстанавливающейся после войны, было необходимо топливо. Изначально предприятие выпускало торфодобывающие машины, а также снегоочистители и поливалки. Но настоящий поворот случился в 1958 году, когда Совет Министров СССР принял решение перепрофилировать производство.

Первый 25-тонный самосвал МАЗ-525, выпуск которого передали с Минского автозавода, по нынешним меркам кажется «малюткой. Однако именно он стал отцом-основателем легендарной династии. Настоящий прорыв произошел в 1961 году: завод получил имя «Белорусский автомобильный, и с конвейера сошел первый самосвал собственной разработки — 27-тонный БелАЗ-540. Машина оказалась настолько удачной, что ее экспортировали в десятки стран, а конструкторы были отмечены государственной премией.

С тех пор инженеры, кажется, соревнуются между собой: 75 тонн, 130, 320... И наконец, в 2013 году мир увидел настоящего монстра грузоподъемностью 450 тонн. Сейчас этот показатель зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Анатомия гиганта

Сборка машины, способной перевезти полновесный пассажирский самолет, впечатляет. Огромные цеха, протяженностью в сотни метров, больше похожи на эллинги для космических кораблей, чем на автомобильный завод. Кажется, что запах металла буквально разлит в воздухе.

Остановимся на процессе сборки подробнее:

Сердце и скелет любого БелАЗа — это мощнейшая пространственная рама. Технологический процесс начинается в заготовительном цехе. Стальные листы толщиной в руку взрослого мужчины (до 4 сантиметров) раскраивают на станках лазерной и плазменной резки. Роботы вырезают детали с хирургической точностью. Затем сварщики высокой квалификации начинают колдовать над металлом. Рама 450-тонника сваривается около месяца. Это кропотливый ручной труд: швы идут в десятки метров, и от их качества зависит, выдержит ли машина потом вибрацию и чудовищные нагрузки. На современные гиганты ставят не классическую коробку передач, а электромеханическую трансмиссию. Процесс выглядит так: мощнейший дизель (например, MTU или Cummins) вращает генератор переменного тока, а тот, в свою очередь, питает электрические мотор-колеса. Это позволяет плавно трогаться с места с грузом в сотни тонн, не сжигая сцепление. Фактически, БелАЗ — это электростанция на колесах. Теперь о шинах. Каждое колесо 450-тонного БелАЗа выше двух метров. Их не надевают на диск, а заливают жидкой резиной в специальных пресс-формах, как гигантские пирожные. Кстати, один такой «баллон стоит как премиальный внедорожник. Главный конвейер: сборка идет по принципу «матрешки наоборот. На стапель устанавливается рама. Затем на нее навешивают мосты, мотор-колеса, водружают дизель-генераторную установку и монтируют кабину. Интересно, что платформа (тот самый кузов) часто приезжает отдельно — ее поднимают и устанавливают уже на почти готовое шасси гигантским краном.

Финальный аккорд — покраска в фирменный ярко-желтый цвет с синей полосой. Говорят, этот оттенок выбран не только для узнаваемости, но и ради безопасности: в условиях запыленного карьера желтый видно из космоса (ну, или почти).

Также каждую собранную машину заправляют техническими жидкостями и отправляют на внутренний полигон. Здесь проверяют тормозную систему, углы поворота и работу гидравлики подъема кузова. После тестов гиганта снова разбирают: перевезти собранный БелАЗ по обычным дорогам или железной дороге невозможно. К заказчику он отправляется в виде десятков платформ с деталями и собирается заново прямо на месте работы.

Инструкция для туриста: как попасть на «БелАЗ

Именно «БелАЗ стал одним из первопроходцев промышленного туризма в Беларуси. Завод официально открыт для посетителей, здесь разработаны уникальные экскурсионные программы. Визит возможен только в составе организованной группы (от 5 до 25 человек) по предварительной записи.

Важно помнить, что без экскурсовода на проходную вас не пустят. Заявку можно оставить на официальном сайте БелАЗа в разделе «Промышленный туризм или через туристические компании Минска. Учитывайте, что производство не останавливается ради гостей, поэтому экскурсии проводятся в строго отведенное время. Также завод является режимным объектом, поэтому для входа потребуется паспорт. Специальная экипировка (каска и светоотражающий жилет) выдается на месте.

Что входит в программу экскурсии? Посещение музея познакомит с историей завода, масштабными моделями продукции и коллекцией наград. Туристов возят по заводу на специальном автобусе, так как площадь предприятия огромна.

В цехе сборки у вас будет возможность своими глазами увидеть, как рабочие монтируют узлы будущих супертяжеловесов. Также вы можете побывать на площадке, где стоят готовые самосвалы. Здесь разрешено подняться на палубу (техническую площадку) огромного БелАЗа и сделать фотографии на фоне колеса, которое в два раза выше человеческого роста.

Главная фишка предприятия — эксклюзивные услуги «Рули вовсю. Это поездка в кабине в качестве пассажира: вы садитесь на пассажирское кресло рядом с профессиональным водителем-испытателем, затем самосвал делает несколько кругов по испытательному полигону. Ощущения от высоты и мощи мотора под ногами остаются на всю жизнь. Также вы можете сесть в динамическую кабину-тренажер, которая полностью имитирует управление самосвалом в реальном карьере с учетом наклонов, заносов и погодных условий.

Что в итоге? «БелАЗ доказывает: промышленность может быть не только эффективной, но и невероятно зрелищной. Поездка в Жодино — уникальный шанс прикоснуться к технике, которая меняет ландшафт планеты.