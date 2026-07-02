Между Россией и Танзанией появились прямые рейсы. Что это даст туристам

Открытие прямого сообщения между с Москвой и Дар-эс-Саламом - фактической столицей Танзании сделает эту страну Восточной Африки более привлекательной для российских туристов. По оценкам Минэкономразвития, до конца этого года турпоток может достичь 80 тысяч взаимных поездок, что сопоставимо с показателями 2021 года. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорят о возможном росте за годовой период (с июля по июнь) до 30%.

"Возобновление прямого авиасообщения - важное событие. Знаю, что ближайшие рейсы полетят с полной загрузкой. Безусловно, решение поможет укрепить деловые связи, откроет новые возможности для путешественников, кто желает ближе познакомиться с культурой, традициями и жизнью в наших странах. По оценкам, уже до конца этого года турпоток достигнет пиковых показателей 2021 года - 80 тыс. взаимных поездок", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития слова главы ведомства Максима Решетникова с пояснением, что рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Как отметила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская, власти Танзании надеются уже в первый год принять 100 тысяч российских туристов.

"Первые рейсы уже полностью загружены, что говорит о высоком спросе. До этого главным барьером была долгая логистика (более суток с пересадками), теперь же время в пути сократилось до 8-12 часов", - пояснила она.

По данным АТОР, в 2024-2025 годах турпоток из России на Занзибар - танзанийский архипелаг в Индийском океане - составлял 13-14 тысяч визитов в год.

"По предварительным прогнозам АТОР, в случае успешной реализации программы турпоток на Занзибар может вырасти за годовой период до 30%. Кроме прямых рейсов на Занзибар для отдыха продолжают летать и на стыковочных рейсах, например, через Эфиопию со стыковкой в Аддис-Абебе", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе ассоциации.

Занзибар, как пояснили в пресс-службе АТОР, в первую очередь привлекает туристов из России возможностью пляжного отдыха в тропиках.

"Часто отдых здесь сравнивают с Мальдивами, но на самом деле сходство есть только в визуальных элементах - белоснежные пляжи, тропические пальмы и лазурное море, серьезных отличий гораздо больше - другая атмосфера, иной сервис, стоимость, разная выраженность приливов и отливов. На Занзибаре рекомендуется выбирать курорт и отель с опытным турагентом, так как главная особенность пляжного отдыха здесь - приливы и отливы. В одних районах купаться можно почти весь день, в других же океан уходит далеко, и туристам приходится ждать высокой воды или проводить время у бассейна", - рассказали в ассоциации, отметив, что на Занзибаре сильна и экскурсионная составляющая.

За первую половину 2026 года на тропические страны приходится 20% от всех туров на Level.Travel, рассказали "Российской газете" в пресс-службе сервиса. Причем эта доля уже заметно возросла - в первой половине 2025-го показатель составлял 15%. "Танзания занимает около 0,1% от продаж в тропики - это не массовое направление, но в последние годы пользуется спросом как нишевое и экзотическое. Чаще всего туристы из России отправляются ради пляжного отдыха на Занзибар, который принадлежит Танзании. Вокруг архипелага находятся многочисленные коралловые рифы с морскими черепахами и разноцветными рыбами", - пояснили в пресс-службе.

Помимо пляжей туристам в Танзании, как поясняет Никольская, доступно посещение национальных парков и сафари. Например, нацпарка Серенгети с Великой миграцией - грандиозным перемещением антилоп гну, зебр, газелей, кратера Нгоронгоро (объекта ЮНЕСКО), а также парков Тарангире, Руаха и Селус с речными сафари. Туристы могут посетить и самую высокую (5895 м) гору Африки - Килиманджаро, а также каменный город на западном побережье Унгуджи - главного острова архипелага Занзибар.

Самостоятельное сафари, по словам Никольской, обойдется туристам от 1 до 7 тысяч долларов. Проживание в бюджетном отделе на Занзибаре в среднем начинается от 50 долларов за ночь.

Стоимость турпакетов на Занзибар с прямым перелетом, как пояснили в АТОР, начинается от 294 тысяч рублей на 9 ночей на двоих в четырехзвездочном отеле с системой "все включено" и от 250 тысяч рублей с завтраками. При этом турпакеты на стыковочных рейсах по-прежнему продаются и пользуются спросом: цены на такие варианты могут быть дешевле до 20% по сравнению с прямыми рейсами.

По оценке АТОР, средний чек тура на Занзибар вырастет по сравнению с прошлыми годами. "Прямой рейс увеличит количество заявок от семей с детьми (в 2024-2025 годах детей на Занзибар почти не брали, летали пары и компании), соответственно, вырастет средний чек тура", - считают в ассоциации.

По данным Level.Travel, средний чек за тур в Танзанию в 2026 году составляет 296 тыс. рублей. При этом по сравнению с прошлым годом выросла доля поездок в отели высокого уровня (4-5 звезд), а также увеличилась доля семейных путешествий, когда в составе группы 3-4 туриста. Аналитики сервиса полагают, что прямые рейсы в Танзанию могут повысить спрос на туры. "Похожий пример: продажи туров на Сейшелы на Level.Travel кратно возросли после сообщения о возвращении летней программы прямых перелетов Аэрофлота с 8 июля", - отмечает пресс-служба сервиса.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры об отмене для россиян виз в Танзанию. Пока же, как напоминает Никольская, ее можно оформить онлайн или по прибытии за 50 долларов. "Таким образом, Танзания становится гораздо доступнее для российских туристов, предлагая уникальное сочетание дикой природы и роскошного пляжного отдыха", - отмечает эксперт.