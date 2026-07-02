С туристов стали брать деньги за вход в Кельнский собор

С 1 июля туристы должны платить за вход в Кельнский собор. Обычный билет стоит двенадцать евро. Дети и инвалиды освобождаются от уплаты. Прихожане посещают церковную службу бесплатно.

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Администрация объясняет нововведение возросшими расходами на содержание собора. Бюджет этого года составляет около 16 млн евро. Деньги нужны для проведения ремонта и сохранения имущества.

При этом многие церкви в Европе, в том числе известные, путешественники могут посетить бесплатно, сообщает газета Kronen Zeitung. К ним относится, например, базилика Святого Петра в Ватикане. Только те, кто хочет осмотреть определенные области, такие как купол, должны купить билет.

Вход в знаменитый собор Нотр-Дам в Париже для туристов также бесплатный. Тем не менее рекомендуется заранее забронировать билет с временным интервалом, чтобы сократить время ожидания.