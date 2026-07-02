Турецкая AJet начала прямые рейсы из Пулково в Анкару

Из аэропорта Пулково с 2 июля впервые начались прямые рейсы в Анкару. Полеты выполняет турецкая авиакомпания AJet, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно расписанию самолеты на этом направлении будут летать 5 раз в неделю, время в пути – 4 часа.

В торжественном мероприятия по случаю запуска линии участвовал консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге и представители органов власти Санкт-Петербурга.

«Новый рейс будет востребован не только туристами, но и деловыми путешественниками, для которых скорость и комфорт перелета имеют решающее значение», – отметила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

За первые 6 месяцев 2026 года пассажиропоток из Петербурга в Турцию вырос с 616,8 до 683,9 тыс. человек. Стамбул принял 436 тыс. пассажиров, что на 35% больше, чем годом ранее. На Анталью пришлось 233,9 тыс. путешественников. Поток в Даламан достиг 8,4 тыс. человек, рост составил 27%. В Бодрум направились 5,6 тыс. пассажиров.