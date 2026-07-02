Турпоток между Россией и Танзанией может достичь 80 тыс. поездок

Туристический поток между Россией и Танзанией по итогам 2026 года может достичь пиковых показателей 2021 года - 80 тыс. взаимных поездок. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Возобновление прямого авиасообщения - важное событие. Знаю, что ближайшие рейсы полетят с полной загрузкой. Безусловно, решение поможет укрепить деловые связи, откроет новые возможности для путешественников, кто желает ближе познакомиться с культурой, традициями и жизнью в наших странах. По оценкам, уже до конца этого года турпоток достигнет пиковых показателей 2021 года - 80 тыс. взаимных поездок", - сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

В МЭР напомнили, что 2 июля в аэропорту Внуково приземлился первый рейс авиакомпании Air Tanzania, прибывший из Дар-эс-Салама, что ознаменовало собой открытие прямого авиасообщения между двумя странами. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.