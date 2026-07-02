На Хайнане туристы уже почувствовали первое дыхание тайфуна Бави

На курортный Хайнань надвигается тайфун Бави: введен желтый уровень опасности. Ожидается, что шторм с ветром не менее 25 м/с обрушится на остров в Китае уже завтра. Стихия также частично затронет провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район, сообщило Генконсульство России в Гуанчжоу.

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Россиян предупредили об опасности купания в море и посоветовали выполнять все требования спасателей на пляжах. Среди рекомендаций – перенести как морские экскурсии, так и поездки по достопримечательностям.

На курортах Саньи местные власти уже готовятся к непогоде. Так, на пляже в Ялонг Бэй утром начали убирать все, что может разрушить штормовой шквал. «Просят освободить лежаки, разбирают зонты, пока никого не выгоняют, все просто переместились под пальмы», – написали туристы в соцсетях. В отелях также принимают меры – «нам кресло занесли в комнату с балкона».

Отдыхающие отметили, что погода в бухте Ялунвань меняется прямо на глазах – небо быстро затянуло темными тучами. «Там слева вдоль моря над сопками вообще чума», – сообщили в чате и подтвердили это видео с начавшимся дождем.

При этом из бухты Дадунхай отписались, что у них пока светит солнце. Некоторые россияне, узнав, что пляж там закроют в полдень, не стали дожидаться и уже покинули берег. «Что скажете, пора бежать холодильник затаривать продуктами?» – задались вопросом опытные туристы.

По данным китайских метеорологов, тайфун Бави – уже девятый с начала года. Он образовался только вчера, но имеет интенсивность тропического шторма. По прогнозу, постепенно усиливаясь, он вскоре может достичь силы супертайфуна.

Ранее TourDom.ru писал, что в Турции объявляли желтый уровень опасности – в Стамбуле был ураган, в Анталье – снег.