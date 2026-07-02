Как сэкономить на премиум-отелях в высокий сезон

Чтобы сэкономить на отдыхе в премиум-отелях в высокий сезон, лучше всего бронировать номер за 4–6 месяцев до поездки. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова.

© Газета.Ru

«В этот период в наличии все категории номеров, а цены не успели взлететь до пиковых значений», — заявила специалист.

Вечканова обратила внимание, что помимо новогодних каникул и школьных летних отпусков, резкий рост цен отмечается между праздниками и на время значимых локальных событий.

«Для искушенного путешественника это не проблема, а возможность. Сверяйте календарь деловых и культурных мероприятий перед бронированием. Они могут поднять стоимость размещения, но вы получаете уникальный бонус — яркие эмоции от посещения закрытого события, которое недоступно туристам в другие даты», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, новый отель (открытие до трех лет назад) или объект после реновации часто дает лучший уровень сервиса при равной или даже более низкой цене.

Вечканова рассказала, что также стоит обратить внимание на политику отмены отеля. Специалист объяснила, что гибкие условия (бесплатная отмена за 14–30 дней) в пиковые даты встречаются реже. Стоимость номера с невозвратным тарифом должна быть минимум на 20% ниже, чтобы такой вариант имел смысл. Она предложила обратиться к турэксперту, чтобы взвесить риски и выбрать оптимальные условия бронирования.

Еще один пункт, который стоит учитывать при выборе отеля, — формат питания. По словам Вечкановой, многие гости в высокий сезон предпочитают ужинать в локальных ресторанах. Турэксперт может заранее посоветовать гостиницу, близкую по концепции к запросу туриста.

Специалист также призвала учитывать сезонные особенности направлений. Она подчеркнула, что знание локальной специфики позволяет получить премиум за привлекательную стоимость. Вечканова рассказала, что, например, на Мальдивах летом низкий сезон, но цены на виллы с бассейном падают на 30–40%. Дожди чаще кратковременные, а уровень сервиса стабильно высокий круглый год.