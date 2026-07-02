Кипр возобновляет прием документов через визовые центры BLS

Посольство Кипра в Москве объявило о возобновлении сотрудничества с BLS International по приему заявлений на оформление виз. Прием через ВЦ начнется 6 июля. Аналогичный порядок вводится в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

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Соответствующее уведомление опубликовано на информационной доске посольства на греческом, русском и английском языках.

Решение стало неожиданным, поскольку менее трех недель назад дипмиссия отказалась от услуг BLS и вернулась к прямому приему заявителей. Контракт с визовым оператором, действовавший с декабря 2025 года, продлевать не стали после многочисленных жалоб на работу сервиса. С конца апреля получить бесплатный слот для подачи документов стало сложно, а после майских праздников запись фактически прекратилась.

Однако переход на прямой прием не решил проблему доступности визовых услуг. Напротив, у консульского отдела стали формироваться большие очереди. По информации туристического рынка, желающим подать документы приходится занимать место еще ночью.

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель одной из визовых компаний, у входа в консульский отдел скапливались очереди до 100 человек. Особенно сложной ситуация оказалась для жителей регионов. Из-за отсутствия электронной записи им приходится приезжать в Москву заранее и оставаться в городе несколько дней, чтобы получить возможность оформить кипрскую визу.