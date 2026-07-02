Туристка, не попавшая в Турцию из-за ошибки в паспорте, получила компенсацию

Страховка от невыезда может покрыть расходы туриста, которого не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте. О таком случае рассказала директор филиала «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование» Юлия Алчеева в профессиональном чате «Курилка ТурДома 2.0».

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Поводом для обсуждения стал вопрос одного из участников сообщества: существует ли страховой продукт, который защитит туриста, если на пограничном контроле выяснится, что в загранпаспорте есть ошибка, из-за которой выезд из России окажется невозможен.

По словам Юлии Алчеевой, такой риск действительно предусмотрен в рамках одной из программ. В перечень страховых случаев входит отказ в выезде из РФ из-за ошибок или опечаток в заграничном паспорте. Стоимость такого полиса в среднем составляет около 5 тыс. руб. при цене тура 100 тыс. руб. на человека (при путешествии в Турцию).

В подтверждение того, что эта опция работает на практике, страховщик привела недавний пример. В апреле туристка должна была отправиться в Турцию вместе с двумя другими путешественниками. Общая стоимость тура на троих составила 191 тыс. руб. Однако в аэропорту женщину не выпустили из страны: при проверке документов была выявлена ошибка в загранпаспорте. Документ изъяли, а владелице выдали уведомление об установлении факта наличия недостоверных сведений. Именно эти документы стали основанием для признания события страховым случаем.

Двое остальных туристов улетели на отдых, а несостоявшейся путешественнице была компенсирована стоимость ее части тура – 63 667 руб., то есть треть от общей цены поездки.

Впрочем, сам факт существования такого страхового риска вызвал дискуссию среди турагентов. Один из них заметил, что полис обычно оформляется заранее, а значит, у туриста есть возможность проверить документы до поездки. Если ошибка обнаружена заблаговременно, логичнее сразу обратиться за заменой паспорта, а не рассчитывать на выплату.

Случай, приведенный Юлией Алчеевой, показывает, что получить компенсацию за сорвавшуюся поездку из-за ошибки в загранпаспорте все же возможно. Однако туристам не стоит рассчитывать, что такой риск автоматически входит в стандартный полис от невыезда. Перед его оформлением имеет смысл внимательно изучить перечень страховых случаев: на российском рынке подобное покрытие пока предлагают лишь отдельные игроки. Например, о наличии специальной опции сообщала также компания «Совкомбанк Страхование», где риск можно включить в полис за дополнительную плату.

При этом эпизоды с отказами в выезде из-за ошибок в загранпаспортах происходят регулярно. Недавно, как писал TourDom.ru, туристов не выпустили за границу из-за неверно указанного пола ребенка.