«Молодежь смеется над мачо». Тревел-блогер описал современных мексиканцев

Российский тревел-блогер Александр описал современных мексиканцев словами «молодежь смеется над мачо». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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Он рассказал, что заметил интересную реакцию мексиканцев на слово «мачо».

«Никто не улыбнулся. Никто не воспринял это как похвалу. Наоборот, люди начали говорить о ревности, контроле и старых представлениях о том, каким должен быть мужчина», — объяснил Александр.

Тревел-блогер объяснил, что мачизм — это целая система взглядов, сформировавшаяся в Мексике, которая предполагала определенный образ мужчины и женщины. Так, настоящий мачо, согласно старым представлениям, не плачет, не показывает слабость, не спрашивает совета. Место женщины при этом — дома.

«Мексика сегодня быстро меняется. Особенно в крупных городах. Молодежь все чаще смеется над подобными стереотипами. Женщины строят карьеру. Мужчины участвуют в воспитании детей», — пишет автор блога.

Он добавил, что при этом в Мексике до сих пор можно встретить приверженцев старых взглядов.

Ранее россиянка описала пищевые привычки мексиканцев фразой «общественный ночной жор». Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть.