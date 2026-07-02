В России вырос спрос на соло-туры для женщин почти в 1,5 раза

Спрос россиянок на путешествия в одиночестве вырос в первой половине 2026 года на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Чаще всего жительницы РФ отправляются в соло-туры в Турцию и Египет. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с которым ознакомился ТАСС.

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«Спрос на соло-туры для женщин вырос на 47% за год. Средний чек поездки увеличился на 6,8% — с 89,5 тыс. до 95,6 тыс. рублей. Турция и Египет заняли почти 60% всех соло-туров для женщин за последний год. На Турцию пришлось 33% всех бронирований, на Египет — 26%. Россия замкнула тройку лидеров с 13%. Совокупно эти три направления обеспечили 72% всех бронирований», — рассказали в компании.

По данным сервиса, средний чек для Турции составил 154,4 тыс. рублей, для Египта — 140,2 тыс. рублей. Поездки по России обошлись туристкам в среднем в 51,5 тыс. рублей. Среди дальних направлений наибольшую долю занял Таиланд — 6,6% со средним чеком 173,8 тыс. рублей. ОАЭ и Вьетнам получили по 6,1% и 5,6% соответственно. Китай — 2% туров со средним чеком 178,5 тыс. рублей.

«Примечателен разброс цен в ОАЭ: минимальная стоимость тура составила 15,4 тыс. рублей, максимальная — 986 тыс. рублей. На Мальдивах при среднем чеке 282 тыс. рублей минимальная цена была 82 тыс., максимальная — почти 987 тыс. рублей», — отметили эксперты.

Согласно исследованию, самые дорогие направления для путешествий в одиночестве — Австралия (1,05 млн рублей за тур), Сейшельские острова (средний чек 286 тыс. рублей) и Мальдивы (282 тыс. рублей). Самые бюджетные поездки — в Белоруссию (48,9 тыс. рублей), Армению (60,9 тыс. рублей) и Азербайджан (71,2 тыс. рублей)

В компании резюмировали, что в топ-20 популярных направлений вошли не только традиционные пляжные курорты. Материковый Китай, несмотря на удаленность, занял 2% бронирований. Растет интерес к странам СНГ: Армения, Азербайджан и Казахстан набирают популярность как бюджетная альтернатива дальним поездкам.