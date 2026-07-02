В АТОР рассказали о турпотоке в Танзанию

Туристический поток из России в Танзанию после запуска с 2 июля прямых рейсов между странами может вырасти минимум на 30%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Туроператоры называют запуск прямых рейсов из Москвы в Танзанию долгожданным событием. Спрос на африканские направления растет, а Танзания входит в топ-3 самых популярных стран Африки у российских туристов. По оценке аналитической службы АТОР, открытие прямого рейса на Занзибар может увеличить турпоток из России в Танзанию как минимум на 30% в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

В ассоциации предположили, что первые прямые рейсы в Танзанию будут полностью загружены. Рейсы в обратном направлении также будут использоваться российскими туристами. Для жителей Танзании рейсы в Россию с целью туризма практически неактуальны, тем более что почти все места будут заняты возвращающимся туристами из России.

«Сколько-нибудь существенного турпотока из Танзании не предвидим, хотя, безусловно, прямые рейсы сделают путь в Россию проще для немногочисленных обеспеченных индивидуальных путешественников из этой страны, которые могут захотеть посетить Россию», — объяснили в АТОР.

Купить туры на прямых рейсах на Занзибар уже можно, например, у туроператоров "Интурист", "Пакс", Fun&Sun, "Русский экспресс", Space Travel, Ambotis Holidays, ITM group. Запуск прямого авиасообщения сделает Занзибар гораздо более комфортным для семейных туристов и путешественников старшего возраста, которые раньше избегали направления из-за сложных стыковок, подчеркнули в ассоциации. По данным туроператора "Русский экспресс" (входит в АТОР), стоимость туров на старте продаж — от 294 тыс. руб. за двоих на девять ночей с проживанием в отеле "четыре звезды" и питанием "все включено".

Эксперты напомнили, что до запуска прямого авиасообщения туристы добирались до Танзании на стыковочных рейсах — через ближневосточные хабы, Эфиопию и другие маршруты. У ряда туроператоров на таких рейсах есть блочные места, эти маршруты тоже остаются в продаже и востребованы. Основной спрос в стране приходится на пляжные курорты острова Занзибар: до появления прямых рейсов их посещали около 13-14 тыс. россиян в год.