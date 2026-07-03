Как изменилось получение шенгена в 2026 году

В 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам 620 тысяч виз — на 10,2% больше, чем в 2024-м. Казалось бы, позитивная динамика. Однако структура выдачи изменилась кардинально: количество многократных виз (мультивиз) сократилось на 21,5% — до 176 тысяч. А в первом квартале 2026 года, по данным АТОР, падение достигло 90%.

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Причина — рекомендация Еврокомиссии, принятая в ноябре 2025 года, которая фактически запретила выдачу новых мультивиз россиянам, за исключением членов семей граждан ЕС и работников транспортной отрасли. Теперь большинству россиян приходится оформлять одноразовую визу перед каждой поездкой.

Четыре страны — четыре новых барьера

На этом фоне сразу несколько европейских стран ужесточили правила:

Италия с 25 июня увеличила срок оформления виз с 40 до 60 дней из-за высокого спроса. Визовый центр рекомендует подавать документы минимум за три месяца до поездки.

Испания с 29 июня продлила рассмотрение заявлений до 45 дней.

Венгрия с 29 июня временно приостановила приём документов в Казани, Самаре и Уфе. Позже центры возобновили работу после технической паузы.

Франция с 15 июля в Москве перестаёт принимать документы по нотариальной доверенности — подать их смогут только сам заявитель, близкие родственники или опекуны несовершеннолетних.

В АТОР подчеркнули, что все эти меры носят технический характер и не свидетельствуют об ужесточении визового режима в целом.

Цена отказа: 4,5 млн евро

Финансовая сторона вопроса тоже внушительная. В 2025 году около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе. С учётом консульских и сервисных сборов их совокупные потери превысили 4,5 млн евро. При этом консульские сборы при отказе не возвращаются.

Туристический эксперт Дмитрий Арутюнов отметил, что критической ситуации нет: получить визу стало сложнее и дороже, но по сравнению с ситуацией месяц-два назад мало что изменилось. Главный совет — закладывать на оформление минимум два месяца, дожидаться визы и только потом покупать билеты и бронировать невозвратные отели.

Куда рванули российские туристы, пока Европа думала о запрете виз.