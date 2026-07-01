В Москве начали работать визовые центры Черногории

В Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"VFS Global начал прием документов на визу <…> Запись на подачу ведется через официальный сайт компании в разделе "Запись на подачу документов", – говорится в сообщении.

В центрах можно подать заявления на основные категории виз: транзитные и краткосрочные визы (категория C) для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные категории D. Консульский сбор един для всех категорий и составляет 35 евро.

Вместе с тем в АТОР напомнили, что туристам из России для коротких поездок до 30 дней виза не требуется.

"Если же поездка длиннее, есть два варианта – либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, обнулив отсчет, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров", – заключили в АТОР.

Также ранее стало известно, что 15 июля визовый центр Франции в столице прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник.