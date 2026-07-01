Туристы во Вьетнаме пожаловались на реконструкцию береговой линии в Хойане

Российские туристы во Вьетнаме столкнулись с реконструкцией береговой линии в курортном городе Хойан, что находится южнее Дананга. Отдыхающие недовольны тем, что попали в такую ситуацию, и возмущаются, что их не предупредили заранее.

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В пабликах обсуждают, что в отеле Hoi An Beach Resort между шезлонгами и зонтиками работают экскаваторы. При этом доступ на пляж туристам не перекрывали. Кто-то смирился с неизбежностью и расположился по соседству с грохочущей и чадящей тяжелой техникой, другие ушли на еще пока свободные от работ участки побережья.

«Единственное, что не понравилось на курорте, – строительные работы по обеим сторонам от нашей территории, где экскаваторы перемещали привезенные камни», – отметил один из туристов в отзыве на агрегаторе «Трипком». В комментариях также написали, что на пляже стоял «жуткий грохот», спецтехника «извергала пары солярки», а ветер разносил повсюду песчаную пыль. «Мне посоветовали другое место, но идти под палящим солнцем было очень тяжело», – отписался другой.

Мы выяснили, что происходит на курорте. Проблема есть не только у гостей именно этого отеля. Пляжная зона здесь находится через дорогу от гостиниц и представляет собой многокилометровую песчаную линию.

Ежегодно приходящие осенью тайфуны из Южно-Китайского моря повредили многие участки берега в Хойане, унеся песок. Проект по восстановлению, начатый несколько лет назад, приостановили в конце 2025 года из-за плохих погодных условий, а с апреля там возобновили строительство.

В частности, между пляжами An Ban и Cua Dai на ряде участков были уложены мешки с песком как временное решение. Сейчас там укреплена почти четвертая часть пострадавшего побережья. На укрепленный берег намывают новый песок, в паре сотен метров от линии прибоя возводят волнорезы под водой, чтобы они усмиряли стихию. Завершение строительных работ предполагается к концу года, но точной даты не определено.

Крупные туроператоры извещают туристов о том, что в Хойане пляжная зона находится на реконструкции. На сайте Anex в конце июня появилось сообщение, что в Hoi An Beach Resort идут строительные работы на пляже. В качестве альтернативы туристам предложили бесплатный доступ к пляжу Куа Дай – также с шезлонгами под зонтиками. Так что при выборе отеля стоит внимательнее отнестись к предупреждениям.

Ранее TourDom.ru писал, что в Дубае частично закрыли пляжи в районе Jumeirah Beach Residence, где проводили работы по реконструкции береговой линии.