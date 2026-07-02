В восьми городах начали оформлять визы в Черногорию

Визовые центры Черногории открылись в восьми российских городах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Оформить документы туристы теперь могут в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

«С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется», — указали специалисты.

Отмечается, что в центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз.

Ранее сообщалось, что Черногория будет как можно дольше откладывать введение виз для россиян перед вступлением в Евросоюз.