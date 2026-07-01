Российских туристов одолели комары в пятизвездочном отеле в Турции

Из нового пятизвездочного отеля Voyage Kundu в Анталье вновь поступают тревожные сигналы – туристы жалуются на нашествие комаров и демонстрируют в чатах детализированные снимки с последствиями укусов. На некоторые фотографии страшно смотреть…

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Тема насекомых у Voyage Kundu сейчас одна из главных. «Живность кусачая в отеле есть, – констатирует россиянка. – Пока вчера сидели у врача, за 10 минут пришли двое с детьми, у мальчика были отеки от укусов не знаю кого, а маленькую девочку укусила оса в подбородок».

«Внутри хоть не летают?» – с тревогой уточняют те, кто только собирается в Турцию. «Нет. Но кузнечик живет у нас на балконе, вот думаю, как его выгнать».

Однако главная проблема все-таки не в кузнечиках, а в комарах.

«Очень много людей искусано. Встречаемся с этим впервые», – пишет одна из туристок. «Мы отдыхали в “Кунду” 16–26 июня, детей покусали так, что я сначала думала, то ли ветрянка, то ли аллергия какая-то», – подтверждает другая.

Некоторых это подталкивает на радикальные меры:

«Мой совет – вообще не открывайте балкон. Если нужно выйти, то вышли и сразу же плотно закрыли дверь. Комары залетают в номер даже утром. В первые дни сына очень сильно искусали. Прошло уже почти 2 недели, а следы до сих пор не прошли».

Кто-то из туристок грешит на «кусачую» мошкару, но ей отвечают: нет, виноваты во всем именно комары.

«Сейчас на ресепшен признались, что в этом году их очень много», – веско заявляет турист.

И это неудивительно, отмечает еще один отдыхающий, – через дорогу от гостиницы заповедник. Мол, нет никаких причин у обитателей этого леса не заглянуть в отель.

В Voyage Kundu пытаются бороться с нашествием, территорию регулярно обрабатывают. Причем, как обратили внимание туристы, и с помощью специальных машин, и вручную. Однако полностью извести насекомых пока не получатся: «Обрабатывают каждый день, по всему периметру ездит машина, но толку нет». Видимо, этим летом комаров просто слишком много.

Мы направили запрос в отель с предложением прокомментировать ситуацию.

Напомним, Voyage Kundu расположен в 18 км от международного аэропорта Антальи на первой береговой линии. Он открылся 22 мая. Первые впечатления российских туристов от новой гостиницы оказались противоречивыми. Впоследствии после серии критических публикаций руководство курорта устранило часть недочетов.