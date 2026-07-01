У берегов Антальи вновь появилась акула
У берегов Антальи вновь заметили акулу. Сегодня в соцсетях появилось видео, снятое на популярном пляже Коньяалты. Правда, разглядеть плавник морского хищника на нем достаточно сложно из-за качества съемки, но все-таки можно. Да и люди на берегу напряженно вглядывались в волны и показывали руками на что-то в воде. И это что-то резвилось довольно близко к берегу.
Авторы ролика утверждают: после того как отдыхающие заметили «гостя», многие в целях безопасности вышли из воды. Но некоторые просто перешли на мелководье.
Местные жители говорят, что акулы в Анталье для людей безопасны:
«Они обитают в этих водах тысячи лет, и случаев нападения зафиксировано не было».
И пытаются объяснить их участившиеся «визиты»:
«Вероятно, их пути миграции или места охоты сместились ближе к берегу».
А кто-то уверен, что отдыхающих напугал не хищник:
«Да, в Средиземном море водятся акулы, но в теплое время года они никогда не подплывают близко к берегу, появляются только в более прохладную погоду. То, что люди принимают за акул, на самом деле дельфины или тюлени», – прокомментировал видео один из них.
Отметим, что сообщения об акулах в Анталье появляются практически ежегодно. Например, в мае 2025 года у того же пляжа Коньяалты рассекала двухметровая особь. Но информации о нападении на людей не было.