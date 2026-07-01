Беларусь предлагает Индонезии ввести безвиз и запустить прямое авиасообщение

Беларусь предложила Индонезии ввести безвизовый режим. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию, пишет БЕЛТА.

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По словам Максима Рыженкова, на встрече с индонезийским коллегой обсуждались вопросы политического сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках, а также вопросы, важные для простых людей. Он отметил, что Индонезия рассматривает возможность освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту. Это, по мнению министра, могло бы способствовать расширению контактов между людьми.

Также Беларусь предложила Индонезии запустить прямое авиасообщение между двумя странами. Рыженков подчеркнул, что это стало бы хорошей новостью для туристов и представителей бизнеса.

Кроме того, министр сообщил, что Индонезия планирует открыть в Минске свое дипломатическое представительство. По его словам, наличие дипломатического присутствия в Минске будет способствовать развитию всего комплекса отношений между двумя странами.