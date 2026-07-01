Куда поедут россияне в случае запрета на въезд в Европу

Стали известны страны для путешествий в случае запрета на въезд в Европу туристам из России. Об этом эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль рассказал в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что в случае введения Евросоюзом (ЕС) запрета на выдачу туристических виз для россиян часть соотечественников устремится в Азию, другая часть — на Ближний Восток.

«Часть потока может уйти в Азию, на Ближний Восток, в Турцию, страны СНГ», — заявил руководитель визового агентства Visantium.

Также Кайль предположил, что некоторые отдыхающие из России отправятся в те страны ЕС, которые откажутся от запрета.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Политолог Станислав Ткаченко заверил, что такого не случится, поскольку в Южной Европе «нет такой активной государственной русофобии».