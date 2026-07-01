Как туриндустрия Европы отреагировала на идею оставить россиян без виз

Представители европейской туриндустрии хотели бы работать с российскими туристами, но пока вынуждены следовать общей политике Евросоюза, заявил в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Брюссель рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. По данным издания, в Европарламенте считают, что эти меры призваны дестабилизировать общество перед выборами в Госдуму. При этом новые ограничения Еврокомиссия якобы может представить в 2027 году. Как отметил Арутюнов, сами представители европейской туриндустрии скорее выступают против новых запретов.

«Италия и Испания недавно увеличили сроки рассмотрения виз, но мне кажется, это больше технический момент. Я часто бываю на международных туристических выставках и могу заверить, что все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российских туристов. Прежде всего это касается именно тех стран, где русских всегда было много – Греция, Франция, Италия, Испания. Думаю, они выступят за то, чтобы россиянам давали визы под поездку, как и сейчас. На человеческом уровне все готовы принимать российских туристов, но находятся в заложниках общей политики Евросоюза. Многие этому не рады, но повернуть вспять запущенный ими же маховик уже не могут», - подчеркнул он.

По словам собеседника НСН, ограничивая въезд для российских туристов, Европа скорее вредит собственной экономике.

«Это удручающая дискриминационная ситуация. Я всегда считал, что туризм объединяет народы и способствует устранению ксенофобии, вражды. Подобные ограничения только подбрасывают дрова в костер вражды. Выступая в роли политического декларатора, они забывают об экономическом состоянии своей туристической индустрии, которая явно переживает не лучшие времена. Если украинский конфликт закончится, отпадет причина такой жесткой политики Евросоюза. Именно поэтому Брюссель не с завтрашнего дня хочет ввести ограничения, а планирует сделать это через какое-то время. То есть Европа скорее идет на это неохотно, понимая, что важно демонстрировать определенное отношение к россиянам, пока конфликт продолжается», - объяснил он.

Ранее генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов рассказал НСН, что по итогам 2025 года Франция, Италия, Испания и Греция выдали россиянам около 70-75% от общего объёма выданных виз.