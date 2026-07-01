Туристов не выпустили за границу из-за неверного пола ребенка

Семья с двумя детьми не смогла отправиться на отдых за границу из-за ошибки в паспорте. История произошла накануне в одном из столичных аэропортов: пограничники обнаружили, что у одного ребенка неверно указан пол. Путешественники готовы были разделиться, но второму несовершеннолетнему тоже не разрешили уехать с родственниками, так как для этого необходимо нотариально заверенное разрешение родителей. Поскольку никто к такой ситуации не готовился, документ не делали. В общем, остаться пришлось всем.

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Агент, помогавший москвичам приобрести тур, пояснил TourDom.ru, что поездку бронировали, когда паспорта только оформлялись. Туристы их получили за неделю до вылета, проверили фамилии, имена, отчества, даты рождения и отправили данные для внесения в заявку. На пол никто не обратил внимания.

История закончилась благополучно: паспорт был 5-летним, поэтому в МВД его переделали буквально за 15 минут. Турагент предупредил отель и туроператора, чтобы за семьей сохранили номер и места на обратном рейсе. Туристы купили новые билеты и сегодня утром улетели.

А когда вернутся, намерены потребовать у МВД компенсацию за дополнительные расходы на перелет. Правда, в ведомстве вину не признают, заявляя: при получении паспорта ребенка родители подписали бумагу, что все данные верны и претензий они не имеют.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская считает, что шансы выиграть у туристов велики – суды в таких делах, как правило, встают на сторону истца:

«Если сам гражданин правильно подал заявление, указал в нем корректные данные, а госорган допустил ошибку, то, соответственно, услуга оказана некачественно. Поэтому убытки – в данном случае стоимость новых авиабилетов – можно возложить на МВД в судебном порядке».

А турагенты обсуждают, мог ли их коллега повлиять на ситуацию: «Ответственность за свои документы несет турист или орган, который его выдал. Агент может только указать на ошибку, порчу, изъян и т. д. Но делать какие-либо выводы о действительности или недействительности документов не в его компетенции», – говорит Андрей Федоров.

«В договор можно внести пункт, что агентство не отвечает за ошибки, допущенные МВД при выдаче паспорта. Это и по умолчанию так, но некоторым агентам с договором спокойнее. Замечено: чем больше агент абстрагируется от иных организаций, тем меньше у туристов к нему претензий», – уточняет Оксана Антохина, директор компании «RTCENTR_Путешествия».

Поскольку разруливать подобные ситуации все равно приходится турагенту,

Юлия Фролова, руководитель компании Timeless Trip, предлагает для перестраховки распечатать шаблон паспорта, выделить красным данные, которые необходимо проверить, и поручить сверку «свежей голове» – другому сотруднику.

«Обязательно страницу бронирования отправляем туристу на проверку», – добавляет Виктория Мулюкова, руководитель агентства «Парадайз тур».

В ходе обсуждения прозвучало предложение покупать страховку от невыезда, предусматривающую ошибку в паспорте.