Аэропорты Европы просят власти отказаться от новой системы контроля въезда-выезда

Европейские аэропорты и авиаперевозчики обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой предусмотреть возможность временного отказа от проверок в рамках новой системы въезда-выезда (EES) в периоды максимальной нагрузки. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Письмо подписали Ассоциация европейских аэропортов ACI Europe, объединение авиакомпаний Airlines for Europe (A4E), а также Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Представители отрасли считают, что обязательное применение новой процедуры в пик летнего туристического сезона может привести к серьезным сбоям в работе авиационных хабов.

По мнению авторов обращения, аэропортам следует предоставить право временно приостанавливать проверки по системе EES в июле и августе, если количество пассажиров превышает возможности пограничной инфраструктуры.

Как пишет Financial Times, система въезда-выезда предусматривает обязательную биометрическую регистрацию граждан государств, не входящих в Евросоюз, включая снятие отпечатков пальцев и фотографирование. В отрасли предупреждают, что в некоторых аэропортах уже фиксируются многочасовые очереди на пограничном контроле. Из-за этого часть пассажиров не успевает попасть на рейсы, а самолеты в отдельных случаях отправляются с незанятыми креслами.