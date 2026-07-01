Автобусы из Владивостока в северокорейский Расон запустят в конце года

Регулярное автобусное сообщение между Владивостоком и Северной Кореей планируют открыть к концу 2026 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности представителя МИД в Приморском крае Евгений Волосастов.

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Как отметил дипломат, в мае был определен перевозчик, который займется обслуживанием нового международного маршрута Владивосток – Расон. По итогам отбора право выполнять рейсы получило ООО «Восток Интур» – туроператор, аккредитованный властями КНДР.

Запуск автобусного сообщения станет возможен после завершения работ по созданию необходимой транспортной и пограничной инфраструктуры на российско-северокорейской границе.

Одним из ключевых этапов проекта стало соединение автомобильного моста через реку Туманную, разделяющую Приморский край и КНДР. Стыковка сооружения завершилась в апреле. Длина мостовой конструкции составит около одного километра, а общая протяженность перехода вместе с подъездными участками приблизится к пяти километрам. Для движения транспорта предусмотрены две полосы.

Параллельно продолжается строительство нового автомобильного пункта пропуска «Хасан». После ввода в эксплуатацию он будет оборудован 10 полосами для транспорта. На первом этапе комплекс сможет ежедневно обслуживать до 300 автомобилей и около 2,8 тыс. человек.

Изначально открыть движение по мосту рассчитывали летом 2026 года. Однако сроки запуска регулярных пассажирских автобусных рейсов были скорректированы, теперь их начало ожидается ближе к концу следующего года.