Раскрыта новая схема обмана россиян на медицинских турах

Российские туристы все чаще становятся жертвами мошенников при планировании поездок на лечение в Турцию. Злоумышленники предлагают услуги по организации комплексных обследований организма по заниженным ценам, а после получения аванса пропадают. О распространении подобной схемы в беседе с РИА «Новости» рассказала турецкий врач и владелица сети медицинских центров в Анкаре Ирем Баглыкая.

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По словам эксперта, злоумышленники действуют убедительно: они подделывают документы, копируют логотипы и используют реальные фотографии известных турецких больниц. Таким образом, у клиентов создается полная иллюзия официального сотрудничества с клиникой. Однако после перевода денег организаторы обрывают контакты. В итоге обманутые путешественники узнают, что никакой записи на чекап не существует зачастую уже по факту приезда в страну.

Чтобы обезопасить себя и свои финансы, турецкие врачи настоятельно рекомендуют бронировать лечебные программы исключительно через официальные ресурсы медицинских учреждений или пользоваться услугами лицензированных профильных агентств. Перед тем как переводить средства посредникам, туристам советуют связаться напрямую с выбранной клиникой и подтвердить факт наличия записи.

Турция традиционно входит в топ самых востребованных направлений для медицинского туризма. Ежегодно сотни тысяч иностранцев, включая граждан РФ, прилетают в страну ради пластической хирургии, стоматологии и полной диагностики организма. Как отмечают специалисты, именно этот стабильно высокий спрос регулярно провоцирует появление на рынке аферистов, продающих фиктивные оздоровительные услуги.