«Другое отношение к деньгам». Турист рассказал о бытовых привычках немцев

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о некоторых бытовых привычках немцев, которые помогают экономить. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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По мнению автора публикации, в Германии к мелочам относятся очень внимательно.

«Не потому что люди живут бедно или вынуждены во всем себе отказывать. Просто в немецком быту хорошо видно другое отношение к деньгам», — такой фразой описала она особенности жизни в этой стране Европы.

Например, немцы отапливают только те комнаты в своих домах, в которых живут. В гостиных обычно держится температура около 20 градусов, в спальнях — 16-18, а на кухнях — 18-20. Сами хозяева при этом ходят дома в теплой одежде.

Вместо кондиционеров жители Германии используют жалюзи и ставни. Они сокращают расходы на охлаждение и обогрев на 20-30 процентов — летом не пускают жару внутрь, а зимой держат тепло.

Еще один способ экономии — бесплатные мастерские вместо новой покупки.

«Сломанный тостер или велосипед в Германии часто несут не на мусорку, а в Repair Café — мастерскую, где волонтеры помогают все починить бесплатно. Идею в 2009 году придумала амстердамская журналистка Мартина Постма, которая выступила против общества, где почти никто умеет починить кофеварку. Сегодня только в Германии работает больше пятисот таких "кафе"», — рассказала Лисейкина.

Кроме того, немцы сдают пустые бутылки в специальные автоматы, чтобы получить чек на возврат денег за тару, используют специальные «библиотеки вещей» — прокат инструментов и приспособлений, которые нужны достаточно редко, а также планируют отпуск в межсезонье, чтобы потратить меньше.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с друзьями, которые 10 лет прожили в Германии, и узнала, почему они приняли решение продать дом и вернуться на родину. Россияне признались, что устали от бюрократических проблем.