Путешественник побывал на курорте Мексики и сравнил его с Сочи

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на местном курорте Канкун и сравнила его с Сочи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что вода в Карибском море такого цвета, «будто ее кто-то красил в фотошопе, а потом забыл вернуть настройки обратно», а пляж — отдельная достопримечательность, а не просто место, где можно лежать на полотенце. В Сочи же, по мнению россиянки, море другое.

«Оно не обязано быть бирюзовым, не обязано выглядеть как реклама "баунти" и не собирается притворяться Карибами. Зато оно такое близкое и понятное. Приехал, купил кукурузу, услышал, как ребенок требует круг в форме единорога, сел на гальку, обжег пятую точку и понял: все, отпуск начался», — пошутила Ершова.

Она добавила, что в Сочи есть набережная, горы и привычная еда, а люди разговаривают на родном языке. Этот российский курорт подойдет тем, кто хочет отдых без лишней головной боли, констатировала путешественница. Для поездки туда не нужно учить язык, думать о перелетах через полмира и переживать, что случайно заказал непривычное блюдо.

«Это отдых, где все знакомо. Иногда именно это и нужно человеку, который весь год работал и хочет не приключений, а просто полежать», — подчеркнула Ершова.

А Канкун подарит туристам ощущение, что они оказались на другом конце планеты. Там другие лица, еда, язык, музыка, фрукты, жара и даже логика жизни. Кроме того, с этого курорта можно добраться до островов, посмотреть побережье или поехать вглубь полуострова Юкатан.

«Канкун — это отдых, после которого ты возвращаешься другим: с песком в обуви, с фотографиями моря невозможного цвета, с привычкой искать лайм к каждому блюду и с мыслью, что мир все-таки намного больше, чем наши обычные маршруты "дом — работа — магазин"», — заключила соотечественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Канкун фразой «привычные вещи становятся роскошью». По ее словам, стоимость хорошего SPF-крема на мексиканском курорте выше, чем в России.