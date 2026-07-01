Как платить за границей россиянам в 2026 году

После ухода международных платежных систем россиянам приходится заранее продумывать способы оплаты в зарубежных поездках. И универсального решения сегодня, к сожалению, нет: многое зависит от страны, банка и даже конкретного магазина. Какие способы оплаты действительно работают в 2026 году, стоит ли рассчитывать на UnionPay, "Мир", карту зарубежного банка, или лучше иметь сразу несколько вариантов, разбиралась "Российская газета".

Почему российские карты перестали работать за рубежом

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать карты российских банков. Они стали недоступны для оплаты и за границей, и в иностранных онлайн-магазинах, в том числе через сервисы Apple Pay и Google Pay. На этапе ввода реквизитов система видит российского эмитента и сразу отклоняет операцию.

Санкции коснулись и российской платежной системы "Мир" в 2024 году. Хотя американский минфин грозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с ней еще в 2022 году. С тех пор многие банки, в том числе из стран СНГ, остановили прием этих карт.

Где работает карта "Мир" в 2026 году

На карту "Мир" можно рассчитывать только в отдельных странах ближнего зарубежья и на некоторых дальних направлениях. Без ограничений "Мир" действует в Абхазии, Беларуси и на Кубе, говорит генеральный директор "МОБИ.Деньги" Мария Красенкова. С большими ограничениями карту, по ее словам, можно использовать в инфраструктуре банков-партнеров в Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Мьянме и ряде других стран. Часто все сводится к одному банку, где-то работает только снятие наличных, бывают строгие лимиты, туристы также сталкиваются с невыгодными курсами конвертации или довольно простой проблемой поиска терминалов и банкоматов.

До июня 2026 года карты работали и через JDB Лаоса, но банк перестал их принимать и 23 числа объявил о полном прекращении сотрудничества с российской платежной системой. Перестали работать с картами "Мир", например, и в таджикском "Амонатбонке", а также банке Dushanbe City, говорят участники рынка.

"Наиболее востребованными у организованных туристов в свое время были платежи картами "Мир" в Турции. Хотя сейчас эта возможность закрыта, для россиян с 2026 года есть возможность платить в этой стране за товары и услуги по СБП - турецкие продавцы активно применяют эту платежную опцию", - прокомментировали в пресс-службе АТОР.

Прием карт часто зависит от конкретного банка, терминала и торговой точки. Перед поездкой, как отмечает директор управления развития бизнес-проектов финтех-компании Paygine Анна Щетникова, необходимо изучать не общий список стран и формулировку "карта работает в стране", а практическую актуальную информацию по конкретному городу и локациям.

В каких странах принимают карты "Мир"

Абхазия, Беларусь, Южная Осетия

В этих странах карты "Мир" принимают, можно снять наличные

Армения

Расплатиться картой можно только в торговых точках, где установлены терминалы ВТБ Армения. В его банкоматах можно снять наличные драмы.

Азербайджан

Карты принимаются ограниченно, также есть возможность снять деньги с банкоматов ВТБ.

Вьетнам

Карты обслуживает только VRB (вьетнамско-российский совместный банк). Для оплаты и снятия денег нужно искать его терминалы и банкоматы.

Венесуэла

Платежи должен принимать Banco de Venezuela. Но, по отзывам туристов, карты практически нигде не работают. Снять деньги не получится.

Казахстан

Снять деньги можно только в банкоматах ВТБ, а также можно привязать российскую карту для поездок на "Яндекс.Такси".

Куба

Карты "Мир" принимают, но не стоит рассчитывать на снятие наличных песо.

Иран

В Иране заявили о завершении интеграции с платежной системой РФ, но подтверждений оплаты со стороны туристов пока не было.

Мьянма

Карты "Мир" работают через банк Myawaddy Bank в немногих туристических местах. Россияне отмечают, что в Мьянме есть два курса - официальный и рыночный, которые сильно разнятся. Значительно выгоднее, по их словам, последний, а снятие наличных происходит по первому.

Карты UnionPay - стоит ли оформлять перед поездкой

Карты UnionPay, работающие за рубежом, выпускают два российских банка - Россельхозбанк и АТБ. За это они берут комиссию. Картами можно расплачиваться, например, в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Египте, ОАЭ, Катаре, странах Центральной Азии, а также Сербии.

РГ

В общем, карты UnionPay принимаются в более чем 150 странах мира, рассказали "РГ" в пресс-службе Россельхозбанка. Но принимаются с оговорками, предупреждает аналитик NPB Markets Виктор Емченко. Карты UnionPay российского банка, по его словам, полностью перестали работать в странах ЕС. Даже если терминал поддерживает UnionPay, платежи отклоняются банками-эквайерами. Не принимают российскую карту UnionPay также в Индии и Японии. Поэтому актуальную информацию стоит узнавать перед поездкой в поддержке банка и у туристов.

В пресс-службе банка дали несколько советов:

Российские карты UnionPay используют стандартный четырехзначный pin-код, тогда как в Китае терминалы требуют шестизначный. В таких случаях нужно ввести действующий четырехзначный код и добавить два нуля в конце - например, 999900.

Банкомат за границей может установить собственную комиссию, о чем он предупредит на экране заранее. Лучше изучить, какие банки-партнеры UnionPay работают в стране назначения. В их банкоматах дополнительная комиссия обычно ниже или отсутствует вовсе.

Рекомендуется выбирать местную валюту при оплате. Иначе срабатывает двойная конвертация, что увеличивает итоговую сумму. Если валюты различаются, сумма покупки пересчитывается по курсу платежной системы UnionPay на момент проведения операции. К этому добавляется комиссия банка за конвертацию.

Иностранная банковская карта - самый надежный вариант

Карта Visa или Mastercard зарубежного банка может быть как виртуальной, так и физической. Последняя дороже - ее стоимость при оформлении через специализированных посредников может достигать 45-50 тысяч рублей и выше.

Делать ее лично, на первый взгляд, дешевле, но это тоже связано с дополнительными расходами: поездкой, подтверждением адреса, местной SIM-картой, возможным депозитом, обслуживанием счета и комиссией, предупреждает Щетникова.

РГ

Кроме того, есть и риски: банк может отказать в открытии счета, заблокировать операции при комплаенс-проверке или запросить дополнительные документы. Есть и риск изменения условий обслуживания для нерезидентов, добавил экономист, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Если и открывать такие карты, то дешевле и проще это делать в странах, где банковская система работает с туристами из России. Такая возможность есть в банках Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Армении, где оформление при соблюдении требований может занять от нескольких дней до двух недель.

Виртуальная же карта будет стоить дешевле. Выпускают ее нередко и финтех-сервисы, но возможности оплаты у них ограничены, а курс валюты выше рыночного.

QR-платежи и приложения российских банков за рубежом

Платежи по QR-коду за рубежом появились в приложениях крупных российских банков - например, в Сбербанке и ВТБ. В первом говорят о возможности оплаты таким способом в Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане, Вьетнаме, Филиппинах, Бразилии и даже Аргентине. В приложении ВТБ, как сообщили в поддержке банка, оплата по QR-коду доступна в Китае, Таджикистане, Вьетнаме, Египте, Киргизии, Казахстане, Индии.

РГ

Туристы советуют обновить приложение до последней версии для оплаты. Бывают, по их словам, и задержки в оплате.

"Платежи по зарубежным QR-кодам - это, пожалуй, самое интересное из того, что появилось в 2026 году. Схема простая: сканируете QR-код продавца через приложение своего банка, сумма списывается в рублях, конвертируется автоматически. Но покрытие пока неравномерное, и курс конвертации здесь часто далек от рыночного, потери могут достигать 5-7%", - говорит аналитик NPB Markets Виктор Емченко.

В Китае QR-коды фактически являются базовой платежной инфраструктурой. Там туристу лучше заранее настроить Alipay или WeChat Pay, советует доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел.

Кроме того, в конце декабря 2025 года в Китае запустили приложение Nihao China для иностранных туристов. Сервис позволяет оплачивать покупки по QR-кодам платежных систем WeChat, AliPay и UnionPay. Чтобы получить доступ, нужно скачать приложение и зарегистрироваться на российский номер телефона, привязанный к карте UnionPay, объяснила операционный директор по работе с Китаем Asia Pacific Арина Несвит.

Когда лучше использовать наличные

Если нет банковской карты зарубежного банка, практичнее всего брать доллары или евро, а затем обменивать их на местную валюту уже на месте. Это актуально, например, для Японии, ОАЭ, Таиланда. Для большинства направлений, по словам туристов, это самый универсальный и предсказуемый вариант.

РГ

В Китай проще взять юани, которые доступны для обмена в российских банках. "Лучше предварительно почитать отзывы путешественников и уже потом определиться с тем, какую валюту везти с собой в поездку", - говорит руководитель направления Отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка Кристина Аксенова.

Наличные лучше брать не одной крупной суммой, а с запасом на первые дни, такси, питание и непредвиденные расходы, советует Щетникова. Но важно помнить о безопасности - в некоторых странах есть риск столкнуться с ворами и мошенниками.

Как платить в популярных странах

В Турции наиболее практичны наличные и карты иностранного банка. Также доступны карты платежной системы UnionPay. Существуют и альтернативные методы, такие как национальный QR-код TR QR (аналог СБП). Кроме того, продавцы могут сами предложить QR-код СБП в туристических местах и вариант перевода в рублях.

В Таиланде лучше всего иметь наличные и карту зарубежного банка, QR-оплата здесь тоже становится все более востребованной. Thai QR через российский банк работает в нескольких миллионах торговых точек. Также работает UnionPay, но не во всех терминалах.

РГ

В ОАЭ удобнее всего использовать наличные в дирхамах или долларах и иностранную карту, также работает карта UnionPay.

В Китае наиболее удобны QR-платежи через местные супераппы WeChat и Alipay, а также карта UnionPay от российских банков. Например, в кошельке Alipay можно зарегистрироваться по российскому номеру и паспорту и пройти верификацию онлайн. Пополнить можно либо через российские банки, либо через местных продавцов, предложив им в обмен наличные. Кроме того, брать можно наличные юани, которые несложно купить в российских банках.

В Японию лучше брать с собой наличные доллары и обменивать их в аэропорту. В российских банках курс йены менее выгодный, а карты UnionPay в стране не принимают. Для бронирования активностей онлайн стоит иметь карту зарубежного банка либо использовать сервис Trip.com, где тоже принимают российские карты.

Во Вьетнам лучше брать наличные доллары, карту UnionPay, карту зарубежного банка. Также можно пользоваться сервисами российских банков по оплате по QR-коду.

В европейских странах стоит рассчитывать только на карты иностранного банка и наличные евро.

Главные ошибки туристов при оплате за границей

Самая распространенная ошибка, по словам Щетниковой, - ехать только с одной картой и без наличных. Вторая ошибка - не проверять, работает ли конкретный платежный инструмент именно в этой стране и именно у этого продавца. Третья - не учитывать двойную конвертацию и комиссии по курсу, из-за чего итоговая сумма может заметно вырасти уже после оплаты.

РГ

Еще одна типичная ошибка - рассчитывать, что если инструмент сработал в одном направлении, он автоматически подойдет и в другом. Платежная инфраструктура за рубежом стала фрагментированной, и одна и та же карта может вести себя по-разному в зависимости от страны, банка и типа операции, говорит эксперт.

Аксенова не рекомендует пользоваться обменными пунктами в аэропортах, так как обычно они покупают/продают валюту с очень большим спредом. Хотя это правило, например, не распространяется на Японию, в чем убедился корреспондент "РГ".

Часто задаваемые вопросы

Работают ли карты Visa и Mastercard российских банков за границей?

Нет, не работают с 2022 года из-за введения санкций.

В каких странах можно пользоваться картой "Мир"?

Свободно ей можно расплачиваться в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии и на Кубе.

Стоит ли оформлять UnionPay перед поездкой?

Карту принимают в более чем 150 странах, но все зависит от выбранного направления и отзывов туристов.

Можно ли платить телефоном за границей россиянам?

Да, по QR-кодам через приложения крупнейших российских банков в Китае, Вьетнаме, Таиланде и других странах.

Какую валюту лучше брать в путешествие?

Эксперты советуют брать доллары и евро, а также юани, если речь идет о поездке в Китай.

Что делать, если карта перестала работать за рубежом?

Связаться с поддержкой банка, но всегда стоит иметь резервный способ оплаты, в том числе наличные.

Заключение

В 2026 году россиянам по-прежнему приходится использовать несколько способов оплаты одновременно. Универсальной карты для всех стран и одного способа оплаты нет, поэтому перед поездкой важно изучить особенности конкретного направления, иметь запас наличных и резервный вариант оплаты - например, локальные QR-сервисы там, где они реально работают.

Такой подход позволит избежать неприятных сюрпризов и спокойно пользоваться деньгами за границей. Перед поездкой нужно проверять не общий список стран, а практическую работу карты именно в городе, отеле, банкоматах и магазинах.