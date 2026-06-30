Россияне отдали за перелет почти миллион рублей

Россияне съездили в командировку в Италию в июне 2026 года и отдали за перелет в одну сторону почти миллион рублей, а именно — 985,5 тысячи рублей. Это следует из исследования сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса», которое появилось в распоряжении «Ленты.ру».

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Уточняется, что билеты из Москвы в Рим для двух сотрудников оплачивала компания, которая занимается растениеводством и животноводством. На втором месте по дороговизне оказался полет четырех работников из Москвы в Стамбул. Для организации в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами он обошелся в 817,9 тысячи рублей в одну сторону. В командировку россияне полетели бизнес-классом. Еще девять сотрудников из сферы организации конференций и выставок слетали из Красноярска в Нью-Дели (Индия) за 601,3 тысячи рублей.

Самым дорогим размещением стало проживание в Санкт-Петербурге для двух человек. За пять дней в пятизвездочном отеле с включенными завтраками текстильная компания заплатила 480 тысяч рублей. В Казани шесть работников спортивной индустрии провели семь ночей в четырехзвездочном отеле за 442,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян.