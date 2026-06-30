Что нужно знать о Занзибаре летом 2026 года

С 2 июля добраться до Занзибара станет проще: из Москвы Air Tanzania запускает прямые рейсы: билеты – от 40 тыс. руб., в пути – 10,5 часа. Редакция TourDom.ru подготовила небольшой обзор: чем интересен экзотический остров в Индийском океане, сколько стоит размещение в гостиницах, экскурсии и ужин в ресторанах.

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Какой район выбрать

Самые востребованные курорты расположены на севере острова. Нунгви и Кендва славятся широкими белоснежными пляжами и минимальными отливами – купаться можно практически в любое время суток. Именно здесь сосредоточены многие лучшие пятизвездочные отели. Восточное побережье – Паже и Джамбиани – выбирают любители более спокойной атмосферы и кайтсерфинга. Там сильнее ощущаются приливы и отливы: океан отступает на сотни метров, открывая песчаные косы и мелководье.

Сколько стоят номера

На Занзибаре можно найти размещение практически на любой бюджет. В июле ночь на двоих в небольшом бутик-отеле или гостевом доме обойдется примерно в 4,5–7 тыс. руб. Например, в Sun House Kendwa на севере острова апартаменты стоят 3,5 тыс. руб. за ночь, номер-студия в Secret Garden Villa – 4 тыс. руб.

В отелях среднего уровня цены начинаются примерно от 7 тыс. руб.: в Oasis Nungwi в Нунгви рядом с Королевским пляжем двухместный номер с балконом обойдется в 8,5 тыс. руб., в Zanzibar Bay Resort & Spa 4* на западном побережье номер на двоих стоит около 10–14 тыс. руб., а в Bluebay Beach Resort & Spa 5* – 27–30 тыс. руб. за ночь. Любителям отдыха без компромиссов стоит обратить внимание на Riu Palace Zanzibar 5*, где стандартный номер в июле будет стоить от 45 тыс. руб. за ночь, а люксы и виллы — еще дороже.

На родине Фредди Меркьюри

Занзибар – это в первую очередь пляжи, но не только. Хотя бы один день стоит посвятить Стоун-Тауну — историческому центру острова, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Настоящий лабиринт узких улочек, арабских особняков с резными дверями, мечетей и колониальных зданий напоминает о временах, когда Занзибар был одним из крупнейших торговых портов Восточной Африки. А сегодня работают десятки атмосферных кафе и ресторанов. И, кстати, именно здесь родился Фредди Меркьюри.

Что поесть и почем

За гастрономическими впечатлениями стоит отправиться в ресторан The Secret Garden при отеле Emerson Spice или на открытую террасу Emerson on Hurumzi Tea House. Ужин с дегустационным сетом обойдется примерно в 7 тыс. руб. на двоих без напитков. Более демократичный вариант – 6 Degrees South, где полноценный ужин с морепродуктами и напитками стоит около 6–8 тыс. руб. на двоих. А вечером практически все туристы заглядывают на рынок Forodhani Gardens, где десятки уличных поваров готовят свежих осьминогов, креветок, лобстеров и знаменитую занзибарскую «пиццу» – тонкий жареный пирог с различными начинками.

Сафари, черепахи и колобусы

Самые популярные экскурсии на Занзибаре — морское сафари Safari Blue. Поездка на традиционной лодке доу со снорклингом, посещением песчаных островков и обедом из морепродуктов стоит в среднем 4–6 тыс. руб. на человека. Прогулка на остров Призон к гигантским альдабрским черепахам обойдется примерно в 3–5 тыс. руб., включая лодку и входной билет. Желающие могут также отправиться в лес Джозани посмотреть на редких красных колобусов или совместить отдых на острове с двухдневным сафари в национальных парках материковой Танзании.

И о погоде

Июль и август считаются одним из лучших периодов для путешествия. Днем воздух прогревается до +28...+30 °C, ночью температура держится около +22...+24 °C, а Индийский океан — +25...+27 °C. В это время почти нет дождей, влажность значительно ниже, чем зимой, а постоянный океанский бриз делает жару комфортной даже для длительных прогулок. Единственный минус — высокий сезон: лучшие отели на популярных пляжах Нунгви и Кендва стоит бронировать заранее. Сейчас во многих из них мест уже нет и забронировать на длительный срок проблематично.