Куда рванули российские туристы, пока Европа думала о запрете виз

Пока в Еврокомиссии обсуждают возможный запрет шенгенских виз для россиян, туристический рынок уже давно сделал выбор в пользу Азии. По данным АТОР, спрос на азиатские направления этим летом вырос почти на 80% по сравнению с прошлым годом. Абсолютным лидером стал Вьетнам — на него приходится 48,1% всех бронирований азиатских туров.

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Европа может закрыть двери, но российские туристы уже нашли другие. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что даже в случае полного запрета шенгенских виз рынок не рухнет: основные потоки уйдут во Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию и Казахстан. Европейское направление, по его словам, занимает меньше 5% от общего выездного туризма, тогда как на страны ближнего зарубежья приходится уже до 40% поездок.

Цифры говорят сами за себя. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), бронирования туров в Азию на летний сезон-2026 выросли почти на 80% год к году. В топе продаж — Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия и Малайзия.

Лидером стал Вьетнам: на него приходится 48,1% всех азиатских бронирований. У крупных туроператоров доля ещё выше: у Anex и Coral Travel — 83–87%, у PEGAS Touristik — 72%, у FUN&SUN — 70%. Спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Причина — расширение перевозки: в Нячанг этим летом запланированы рейсы из 15 городов России.

Китай на втором месте с долей 25,2%, спрос вырос на 68%. По итогам 2026 года турпоток из России в КНР может увеличиться в 2,5 раза. Таиланд замыкает тройку (19,9%) и остаётся самым доступным направлением: средний чек — 161 700 рублей.

Барзыкин подчеркнул: рынок перестроился не из-за одного решения ЕС, а из-за накопившихся сложностей — дорогих виз, редкой выдачи мультивиз, неработающих российских карт и маршрутов через третьи страны.

«В целом Европа не является определяющим направлением для нашего выездного рынка, тем более что авиасообщения с ней у нас пока нет», — резюмировал эксперт в интервью изданию «Абзац».

АТОР: для Турции нужен запас действия паспорта 120 дней, для Египта — 6 месяцев.