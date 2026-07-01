Куда туриста не пустят даже с действующим паспортом

Десятки российских туристов ежегодно лишаются отпуска прямо в аэропорту. Причина — не истёкший срок действия загранпаспорта, а его несоответствие требованиям конкретной страны. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), правила сильно различаются в зависимости от направления, и авиаперевозчик имеет полное право отказать в посадке, если документ не подходит под условия въезда.

Для Турции, одного из самых популярных направлений, загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с даты въезда. Для Египта, Таиланда, Вьетнама и Китая требуется запас не менее шести месяцев. Китай, впрочем, отличается особой строгостью: на предполагаемую дату выезда из страны паспорт должен действовать ещё минимум полгода. Для стран Шенгенского соглашения и Черногории достаточно трёх месяцев после даты выезда, а для Грузии, Маврикия и Японии — чтобы документ был действителен на весь период пребывания.

Эксперты АТОР обращают внимание: проблемы возникают уже на регистрации в аэропорту. Авиакомпания несёт финансовую ответственность за обратную транспортировку пассажира, если его не пустят на границу, поэтому перевозчики тщательно проверяют документы и могут отказать в полёте при малейших сомнениях. Специалисты советуют не ограничиваться проверкой срока действия — стоит убедиться, что в паспорте есть чистые страницы для штампов, а также заранее сверить написание фамилии в билете и документе: исправить ошибку в аэропорту практически невозможно.

С 20 января 2026 года в России вступили в силу новые правила для путешествий с детьми. Теперь несовершеннолетним до 14 лет для выезда за рубеж обязательно нужен собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не является достаточным документом для пересечения границы даже при поездках в Беларусь, Казахстан и Абхазию. Также полностью прекращена практика вписывания детей в паспорта родителей. Оформление детского загранпаспорта занимает от одного до трёх месяцев.

Путешественникам рекомендуют начинать проверку документов минимум за полгода до поездки. Если до окончания срока действия паспорта осталось меньше года, лучше заняться заменой уже сейчас, чтобы не рисковать отпуском в аэропорту.

Отметим, что бронирования отелей на Кубани упали на 24%, отказы выросли до 45%. Также РСТ зафиксировал падение спроса на летний отдых в России впервые за два года.