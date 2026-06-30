Для россиян изменились правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы россиян на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей придется подавать документы лично», — говорится в сообщении.

Подать заявление на визу может либо сам заявитель, либо его родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник. В последнем случае необходимо подтвердить родство оригинальными документами.

До этого в АТОР заявили, что отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать серьезной проблемой при обращении за новой визой. После запуска автоматизированной системы въезда-выезда Entry/Exit System (EES), которая фиксирует перемещения путешественников из стран за пределами ЕС в цифровом формате, пограничники перестали ставить штампы. Иногда туристам приходится доказывать, что они соблюдали визовый режим и своевременно покинули ЕС.