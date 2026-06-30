В ОАЭ запустили пассажирские поезда между Абу-Даби и Фуджейрой

В ОАЭ официально стартовало регулярное пассажирское железнодорожное сообщение. Первые поезда успешно прошли по маршруту, соединившему Фуджейру со столицей государства – Абу-Даби.

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На начальном этапе транспортного проекта пассажирам доступно только это направление. Поезда курсируют между восточным и западным побережьями страны, преодолевая расстояние за 1 час 45 минут. Ежедневно в расписании предусмотрено по три рейса в каждую сторону. Отправления из Фуджейры назначены на 05:34, 10:59 и 17:28, а в обратном направлении, из Абу-Даби – на 08:19, 13:53 и 18:39.

Вагоны оборудованы всем необходимым для путешественников: вне зависимости от класса обслуживания туристам предоставляется бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки устройств. На старте перевозок билет в комфорт-классе стоит от 55 дирхамов (около 1 167 руб.), а тариф «Премиум» обойдется от 120 дирхамов (2 547 руб.). Позднее компания планирует повысить расценки до 109 и 239 дирхамов соответственно. Оплатить проезд на сайте оператора Etihad Rail или в приложении можно картой иностранного банка, а терминалы на самих станциях принимают наличные.

Железнодорожная сеть страны будет расширяться поэтапно. Уже 30 сентября планируется ввести в эксплуатацию станции в Дубае и Эд-Дайде. К 30 декабря поезда начнут ходить в регионе Эд-Дафра, а весной следующего года, 30 марта 2027-го, к пассажирскому сообщению подключат Шарджу.