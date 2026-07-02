Как изменился спрос на летний отдых за границей среди москвичей

Интерес москвичей к летним поездкам за границу увеличился в 2026 году: каждое пятое бронирование (22%) приходится на зарубежные направления против 17% в 2025-м. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

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По данным аналитиков, наиболее активно растет спрос на страны Азии: число бронирований во Вьетнаме увеличилось более чем в два раза, в Китае – на 68%, в Индонезии – на 61%, а в Японии – на 52%.

«Также заметный рост показывают европейские направления: Греция (+57%), Италия (+48%) и Венгрия (+45%). Вырос интерес москвичей и к отдыху в Грузии (+37%) и в Турции (+18%)», – отмечается в исследовании.

«Путешествовать за рубеж в этом году выгоднее, чем в прошлом: свою роль сыграло укрепление рубля. По большинству популярных зарубежных направлений стоимость снизилась: в Турции, Италии, Китае – на 2%, в странах ближнего зарубежья – Грузии, Армении, Узбекистане – несколько больше, на 5–7%».

При этом большинство москвичей, планирующих путешествия этим летом, традиционно отдают предпочтение внутрироссийским направлениям. По данным сервиса, 78% бронирований от туристов из Москвы приходится на поездки по стране.

«Наиболее востребованными остаются регионы юга страны, а также крупные туристические центры. Среди внутренних направлений москвичи чаще всего выбирают пляжный и экскурсионный отдых. Особенно заметно этим летом вырос спрос на курорты Краснодарского края – его стимулировало открытие пляжей. Число бронирований в Дивноморском увеличилось на 73% по сравнению с прошлым летом, в Анапе – на 69%, в Кабардинке – на 20%, в Геленджике – на 15%», – уточнили аналитики.

Положительную динамику также показывают и города для экскурсионных поездок – например, число бронирований от москвичей в Суздале увеличилось на 11%. В целом в топ-10 самых популярных городов для летнего отдыха среди туристов из столицы входят Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Зеленоградск, Геленджик, Анапа, Ростов-на-Дону и Ярославль.

«Жители Москвы чаще всего отправляются в поездки по России вдвоем – на пары без детей приходится 48% бронирований. Семьи составляют 26% путешественников, соло-туристы – 17%, компании взрослых – 9%. При выборе размещения внутри страны москвичи преимущественно отдают предпочтение отелям различных категорий – отели без звезд занимают 23%, далее следуют отели категории "три звезды" (17%), четырехзвездочные отели (11%). На долю апартаментов приходится 28% всех бронирований, на гостевые дома – 12%. Меньшую долю занимают отели "две звезды" (3%), а также "пять звезд" и хостелы (по 2%)», – уточнили специалисты.

Ранее представители Москвы и Шэньчжэня – одного из крупнейших городов и технологических центров Китая – заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, подписанный документ – часть последовательной работы по развитию туристического потенциала Москвы и укреплению партнерских отношений с Китайской Народной Республикой. Соглашение позволит увеличить взаимный турпоток и сформировать новые предложения для путешественников, подчеркнула она.