В Генконсульстве РФ ожидают рекордный турпоток из России в Гонконг

В Генеральном консульстве России в Гонконге прогнозируют, что по итогам 2026 года город посетят более 200 тыс. российских туристов. Если этот прогноз сбудется, показатель станет рекордным. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Генконсульства РФ в Гонконге и Макао, консул Екатерина Богучарская.

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По ее словам, с начала года в Гонконге уже побывали более 90 тыс. россиян. В 2025 году мегаполис принял 164,5 тыс. путешественников из России, и этот результат пока остается максимальным.

По мнению дипломата, интерес к направлению объясняется сразу несколькими причинами. Помимо общего роста популярности Китая среди российских туристов, Гонконг привлекает современной инфраструктурой, высоким уровнем сервиса, широкими возможностями для шопинга, гастрономии и отдыха.

Как отметила Екатерина Богучарская, дополнительный импульс турпотоку дала отмена виз между Россией и материковым Китаем в конце 2025 года. Это позволило путешественникам чаще строить комбинированные маршруты с посещением Гонконга, Макао и других китайских городов. Еще одним фактором стали прямые рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Гонконгом, которые выполняются дважды в неделю.

При этом в Генконсульстве напоминают, что безвизовый режим для россиян в Гонконге действует только при поездках продолжительностью до 14 дней. На границе путешественников могут попросить предъявить обратный билет, подтверждение бронирования гостиницы, документы о наличии средств на время поездки, а также задать вопросы о целях визита. Кроме того, попытки неоднократно пересекать границу для продления безвизового срока могут привести к отказу во въезде.