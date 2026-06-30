На границе Эстонии скопилась очередь из сотен желающих попасть в Россию

Очередь из сотен желающих попасть в Россию образовалась на пограничном пункте в Нарве, который с 15 июня работает по сокращенному графику. Об этом 30 июня сообщает эстонский портал Delfi.

Ранее погранпункт работал до 23 часов, однако с 15 июня часы его работы ограничили, и теперь пересечь границу через него можно лишь с 7 до 19 часов. В результате люди вынуждены проводить в очереди на пересечение границы по 12-16 часов и искать место для ночевки в Нарве, поскольку не успевают пройти контроль вовремя. Так, 28 мая возле погранпункта поставили палатки.

«В последние дни на пограничном пункте в Нарве сложилась крайне напряженная ситуация. По словам очевидцев, в отдельные часы своей очереди на пересечение границы ожидают до 500 человек», — отмечается в публикации.

Несмотря на большое скопление людей, увеличивать пропускную способность КПП в Нарве в Эстонии не собираются — в департаменте полиции и погранохраны заявили, что такая организация работы отвечает имеющимся возможностям и стандартам безопасности, передает портал.