S7 полетит в ОАЭ не раньше зимы

S7 Airlines изучает возможность возобновления полетов в ОАЭ к началу зимнего сезона. Окончательное решение пока не принято, сообщил журналистам генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

По его словам, сейчас направление находится в фазе традиционного сезонного спада, поэтому возвращение рейсов летом не рассматривается. Авиакомпания планирует оценить ситуацию ближе к зиме, когда спрос на поездки в ОАЭ значительно возрастает.

Тем временем «Аэрофлот» уже восстановил регулярное авиасообщение с ОАЭ. С 1 июня перевозчик выполняет ежедневные рейсы между Москвой и Дубаем, а с 1 июля их количество будет увеличено до двух в сутки. Тем не менее другие российские авиакомпании пока не спешат запускать программы на Ближний Восток.

Отметим, что дополнительным фактором для восстановления туристического потока стала отмена Минэкономразвития рекомендации, в соответствии с которой туроператорам советовали воздержаться от продажи туров в страны региона. Однако участники рынка отмечают, что это решение пока не привело к резкому росту спроса.

Туристические агентства также обращают внимание, что интерес к направлению остается сдержанным. Потенциальных путешественников по-прежнему настораживает ситуация на Ближнем Востоке, а отсутствие прямых рейсов из многих российских городов делает поездки менее привлекательными.