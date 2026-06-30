Сибирские туристы могут дождаться прямых рейсов на Бали

Россия и Индонезия рассматривают возможность запуска прямых рейсов между сибирскими городами и островом Бали. Об этом сообщил координирующий министр по экономическим вопросам республики Аирлангга Хартарто, выступая на торжественном приеме в Джакарте.

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По его словам, в настоящее время между Москвой и Денпасаром выполняются три прямых рейса в неделю. Одновременно стороны обсуждают расширение маршрутной сети за счет открытия авиасообщения между Сибирью и административным центром Бали.

Аирлангга Хартарто подчеркнул, что развитие авиаперевозок связано с укреплением двусторонних отношений и растущим интересом россиян к отдыху в Индонезии. Увеличение числа прямых рейсов, по его мнению, будет способствовать дальнейшему росту туристического потока.

Министр также отметил, что в последние годы Москва и Джакарта последовательно наращивают сотрудничество в различных сферах. В числе ключевых направлений он назвал торговлю, инвестиции, энергетику, оборонную отрасль, образование, научно-техническое взаимодействие и культурные обмены.

Кроме того, что по итогам 2025 года объем взаимной торговли между Россией и Индонезией приблизился к 5 млрд долларов. Накопленный объем российских инвестиций в экономику республики за последние годы, по его данным, составил почти 500 млн долларов.