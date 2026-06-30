Италия выступила против запрета на туристические визы для россиян

Италия не поддерживает идею полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России для въезда в страны Евросоюза. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, позицию Рима подтверждает практика работы консульств. Именно итальянские дипломатические представительства сейчас оформляют россиянам больше туристических виз, чем консульства других стран ЕС.

Как ранее писал «ТурДом», Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Инициатива прорабатывается совместно со странами ЕС после предложения фракции немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте.

Окончательные сроки принятия решения пока неизвестны. Одновременно в Брюсселе обсуждают и другие ограничения, в том числе возможный запрет на въезд в ЕС для всех, кто проходил службу в Вооруженных силах России с февраля 2022 года.

По данным Евростата, в 2025 году страны Евросоюза оформили гражданам России около 620 тыс. виз. Это на 10,2% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель с начала специальной военной операции.