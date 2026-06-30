Раскрыт топ-5 самых дешевых стран для отдыха в июле

Рейтинг из пяти самых дешевых стран для июльского отдыха россиян возглавил Таиланд. Об этом Aif.ru сообщает со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также в пятерку наиболее доступных по ценам зарубежных направлений в июле текущего года попали Турция, ОАЭ, Египет и Иордания. Отмечается, что рейтинг формировался на основе стоимости путевок на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле. Кроме того, в Турции и Египте в расчет брался формат «все включено», а для других направлений учитывались туры с завтраками.

По итогам исследования эксперты АТОР выяснили, что поездка в Паттайю наиболее доступна – тур обойдется в 113 тыс. рублей. За тур в Аланью придется отдать 118 тыс. рублей, в Дубай – минимум 119 тыс. рублей. Последние места топа заняли Шарм-эш-Шейх (123 тыс. рублей) и иорданская Акаба (126 тыс. рублей).

В то же время самым дорогим направлением стал Маврикий – там отдых в июле для россиян будет стоить минимум в 279 тыс. рублей.

До этого аналитики выяснили, что Калининград стал самым востребованным у российских туристов внутренним направлением для путешествий в июле. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярным оказался Стамбул. Третье место в топе принадлежит Еревану. Также среди пяти популярных зарубежных направлений оказались Денпасар на острове Бали и Тбилиси. При этом подчеркивается, что июль традиционно остается самым активным месяцем летнего туристического сезона.