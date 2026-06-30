Уникальный пляж с раздельным отдыхом мужчин и женщин оказался в центре скандала

На пляже La Lanterna в Триесте, который местные жители называют Pedocin, произошел конфликт между туристами и местными отдыхающими из-за многовековой традиции раздельного отдыха для мужчин и женщин. Этот пляж является единственным в Европе, где до сих пор сохраняется такое разделение, и его история насчитывает более века. Две части пляжа разделены каменной стеной, что стало неожиданностью для гостей города.

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В минувшие выходные пара туристов из Милана решила отдохнуть вместе в мужской части пляжа, что вызвало недовольство со стороны одной из постоянных посетительниц. Она напомнила о правилах, что привело к словесному конфликту. Туристка назвала традицию «средневековой» и «сексистской», что только накалило ситуацию. В результате завязалась потасовка, в ходе которой пострадала сотрудница пляжа, пытавшаяся разнять участников конфликта.

Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Италии: одни считают, что Pedocin — это уникальный символ Триеста, который необходимо сохранить, другие же утверждают, что такое разделение устарело и противоречит современным представлениям о равенстве. Примечательно, что пары могут встречаться в море за пределами ограничительных буйков, что позволяет находить компромисс между традицией и современностью.

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