Контроль, запреты и советские лайнеры: российский блогер раскрыл правду о КНДР

Туристическая поездка в Северную Корею для граждан России оборачивается не столько экзотическим вояжем, сколько погружением в атмосферу советского прошлого с элементами тотального надзора. Вместо обещанного гостеприимства путешественники сталкиваются с устаревшим авиапарком, некомпетентными гидами и отсутствием элементарных норм безопасности. Как на самом деле проходит путешествие в КНДР, рассказал российский блогер.

Ключевым разочарованием для российского тревел-блогера Александра, посетившего Пхеньян в марте 2026 года, стал сам перелет. Он описал внутреннее убранство лайнера Air Koryo как декорации к фильмам времен СССР, а используемый Ту-154, по данным Asia Business Daily, давно выведен из эксплуатации в большинстве стран, но продолжает оставаться основным средством передвижения для местных авиалиний. На борту пассажирам пришлось размещать ручную кладь прямо в проходах из-за тесноты, а экипаж полностью проигнорировал демонстрацию правил поведения при аварийной посадке. Блогер отметил, что подобное отношение к безопасности было бы немыслимо на рейсах других авиакомпаний. При этом он обратил внимание, что абсолютное большинство на борту составляли граждане КНДР, а не иностранные гости, передает Турпром.

По прибытии ситуация не стала более комфортной. Путешественник пожаловался на крайне слабое владение русским языком со стороны местных сопровождающих, что серьезно осложняло любой диалог. Особое беспокойство у него вызвало навязчивое внимание персонала: один из гидов целенаправленно снимал на камеру вещи в его открытой сумке.

«Я так и не понял, было ли это простое любопытство или часть скрытого наблюдения», – рассказывает блогер.

Подобные эпизоды происходят систематически. Ранее в интернете уже публиковались видео, где северокорейские сопровождающие запрещают туристам вести съемку городских улиц или заглядывать в витрины магазинов, а местные жители в панике спешат закрыть шторы, замечая рядом иностранца.

Попытки Пхеньяна нарастить турпоток за счет россиян, несмотря на международные ограничения, пока не приносят желаемых результатов. Согласно статистике, в 2025 году КНДР посетило лишь около 7 тысяч граждан РФ, что ничтожно мало по сравнению с заявленными властями амбициозными целями в миллионы гостей ежегодно. Аналитики связывают это с жесткой системой контроля и отсутствием свободы передвижения, что делает страну непривлекательной даже для искушенных любителей экзотики.

Потенциальным путешественникам стоит трезво оценивать ситуацию: Северная Корея не предлагает курортного сервиса. Высокая цена авиабилетов и гостиниц в сочетании с тотальной слежкой и скудным уровнем комфорта превращают отдых в специфическое испытание. Для тех, кто ценит самостоятельность и привычный уют, это направление вряд ли подойдет для спокойного отпуска.