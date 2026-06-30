«Привычные вещи становятся роскошью». Россиянка описала город Мексики

Путешествующая по Латинской Америке тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Канкуне и описала город фразой «привычные вещи становятся роскошью». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка посоветовала обязательно взять с собой в Канкун хороший SPF-крем, поскольку стоимость таких средств в мексиканском городе высокая. Еще одна обязательная для поездки вещь — репеллент от комаров, которые особенно активны в сезон дождей.

Кроме того, туристам понадобятся легкая рубашка с длинным рукавом, тонкие штаны или хотя бы накидка, которая спасет как от солнца, так и от комаров.

«Когда вы едете к пирамидам, гуляете по джунглям или целый день проводите на улице, тело начинает благодарить вас за любую ткань между ним и мексиканской природой», — объяснила она.

Ранее Ершова описала пищевые привычки мексиканцев фразой «общественный ночной жор». Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть.