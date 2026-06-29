IATA сообщила об изменении мировых цен на авиатопливо

Средняя мировая стоимость авиационного топлива в мае снизилась на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводятся в новом отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Несмотря на заметное снижение за месяц, цены остаются значительно выше прошлогоднего уровня. По оценке IATA, авиакеросин по-прежнему стоит на 93,5% дороже, чем в мае 2025 года.

На фоне удешевления топлива мировой рынок грузовых авиаперевозок продолжил расти. В мае спрос на перевозку грузов воздушным транспортом увеличился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Самые высокие темпы роста зафиксировали авиакомпании Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. В то же время перевозчики Ближнего Востока сократили объем грузовых перевозок почти на 9%. В IATA связывают это с продолжающимся влиянием вооруженных конфликтов в регионе.

Для туристического рынка это тоже важный сигнал. Топливо напрямую влияет на расходы авиакомпаний, хотя пока говорить о снижении стоимости перелетов преждевременно: авиакеросин все еще обходится почти вдвое дороже, чем год назад.